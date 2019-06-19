Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО. Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты 19 июня.

Проект закона внес парламент Кабардино-Балкарии. В частности, парламентарии предложили штрафовать на пять тысяч либо изымать водительское удостоверение на срок от четырех до шести месяцев, если у водителя второй раз за год не обнаружат ОСАГО.

Сейчас санкции за данное нарушение составляют 800 рублей, 400 — если оплатить штраф в течение первых 20 дней.

В пояснительной записке привели официальную статистику: в 2017 году количество штрафов за данное нарушение увеличилось на 40 процентов в сравнении с 2016 годом. Согласно информации Российского союза страховщиков того же года, порядка трех миллионов автомобилистов не имеют ОСАГО.

«Указанная цифра продолжает расти», — указано в документе.

Вождение без полиса загружает работу не только ГИБДД, но и судов, судебных приставов.