Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО. Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты 19 июня.
Проект закона внес парламент Кабардино-Балкарии. В частности, парламентарии предложили штрафовать на пять тысяч либо изымать водительское удостоверение на срок от четырех до шести месяцев, если у водителя второй раз за год не обнаружат ОСАГО.
Сейчас санкции за данное нарушение составляют 800 рублей, 400 — если оплатить штраф в течение первых 20 дней.
В пояснительной записке привели официальную статистику: в 2017 году количество штрафов за данное нарушение увеличилось на 40 процентов в сравнении с 2016 годом. Согласно информации Российского союза страховщиков того же года, порядка трех миллионов автомобилистов не имеют ОСАГО.
«Указанная цифра продолжает расти», — указано в документе.
Вождение без полиса загружает работу не только ГИБДД, но и судов, судебных приставов.
«В результате повышается объем работы сотрудников ГИБДД, которые могли бы в указанное время осуществлять контроль за дорожным движением», — говорится в законопроекте.