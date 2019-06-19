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11:11   19 Июня 2019
Россия

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО. Документ опубликовали в электронной базе данных нижней палаты 19 июня.

Проект закона внес парламент Кабардино-Балкарии. В частности, парламентарии предложили штрафовать на пять тысяч либо изымать водительское удостоверение на срок от четырех до шести месяцев, если у водителя второй раз за год не обнаружат ОСАГО.

Сейчас санкции за данное нарушение составляют 800 рублей, 400 — если оплатить штраф в течение первых 20 дней.

В пояснительной записке привели официальную статистику: в 2017 году количество штрафов за данное нарушение увеличилось на 40 процентов в сравнении с 2016 годом. Согласно информации Российского союза страховщиков того же года, порядка трех миллионов автомобилистов не имеют ОСАГО.

«Указанная цифра продолжает расти», — указано в документе.

Вождение без полиса загружает работу не только ГИБДД, но и судов, судебных приставов.

«В результате повышается объем работы сотрудников ГИБДД, которые могли бы в указанное время осуществлять контроль за дорожным движением», — говорится в законопроекте.

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Автор: Анна Манц
#госдума #права #законопроект #штраф #осаго

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