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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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10:49   19 Июня 2019
Россия

Совбез РФ предупредил, что наступает эра «цифрового» терроризма

Совбез РФ предупредил, что наступает эра «цифрового» терроризма

Замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков считает, что «цифровой» терроризм по масштабам последствий в скором времени может быть сопоставим с оружием массового уничтожения.

По его словам, интернет несет «безусловно положительные моменты», однако нельзя забывать об «опасном сегменте, который порождает высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов».

Коков отметил, что развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам использовать новые площадки для продвижения своей деструктивной идеологии, привлекать новых последователей, а также решать вопросы с финансированием, осуществлять хакерские атаки.

«Сегодня глобальная сеть для террористов является, по сути, основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми», — добавил Коков.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #интернет #совбез рф #киберпреступность

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