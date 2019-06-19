Совбез РФ предупредил, что наступает эра «цифрового» терроризма

Замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков считает, что «цифровой» терроризм по масштабам последствий в скором времени может быть сопоставим с оружием массового уничтожения.

По его словам, интернет несет «безусловно положительные моменты», однако нельзя забывать об «опасном сегменте, который порождает высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов».

Коков отметил, что развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам использовать новые площадки для продвижения своей деструктивной идеологии, привлекать новых последователей, а также решать вопросы с финансированием, осуществлять хакерские атаки.