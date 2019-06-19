Школы начнут собирать персональные данные учеников и их родителей

Министерство просвещения и Министерство цифрового развития РФ подготовили приказ о создании федеральной платформы цифровой образовательной среды (ЦОС). Об этом 19 июня сообщает «Коммерсант».

Платформа ЦОС предполагает сбор персональных данных школьников, родителей и учителей. Речь идет, в том числе, об их страницах в соцсетях, загранпаспортах и водительских правах. Предполагается, что на каждого человека будет создано цифровое портфолио, по которому государство сможет отследить прохождение образовательных программ, а также оценит навыки достижения пользователей.

Анкета для учителей, учеников и их родителей будет включать поля для ссылок на аккаунты в социальных сетях. Ученическая анкета предполагает внесение данных об оценках, репетиторах, одноклассниках и правонарушениях. Что касается учителей, им понадобится указать квалификацию, нагрузку и научные достижения. Кроме этого, учителям и родителям будут предложены для заполнения поля «загранпаспорт» и «водительское удостоверение».

По мнению Минпросвещения, ЦОС упростит получение государственных и муниципальных услуг в области образования. В ведомстве добавили, что сбор и обработка персональных данных будет осуществляться по закону и с согласия участников.