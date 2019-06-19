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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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10:29   19 Июня 2019
Россия

Граждане Тайваня могут посетить Россию по упрощенной визе

Граждане Тайваня могут посетить Россию по упрощенной визе

Российское правительство расширило перечень иностранных государств, гражданам которых упрощен визовый режим при въезде в Россию через свободный порт Владивосток. Об этом Кабинет министров сообщил в Twitter 19 июня.

Отмечается, что изменения внесло министерство иностранных дел. Теперь граждане Тайваня могут посетить Россию по упрощенной визовой схеме, если они въехали через свободный порт Владивосток. Визу оформят в электронной форме.

На сайте правительства указано, что такое решение призвано активизировать торгово-экономические, туристические и культурно-гуманитарные связи стран. Кроме этого, включение Тайваня в список позволит привлечь дополнительные инвестиции в регионы Дальневосточного федерального округа.

Напомним, что в перечне находятся 18 стран, не считая Тайваня. Среди них Индия, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Марокко, Саудовская Аравия, Турция, Япония и другие.

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Автор: Анна Манц
#владивосток #правительство #виза

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