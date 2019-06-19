Граждане Тайваня могут посетить Россию по упрощенной визе

Российское правительство расширило перечень иностранных государств, гражданам которых упрощен визовый режим при въезде в Россию через свободный порт Владивосток. Об этом Кабинет министров сообщил в Twitter 19 июня.

Расширен перечень стран, гражданам которых упрощён визовый режим при въезде в Россию через свободный порт Владивосток https://t.co/NyIHcHkZvQ — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 19 июня 2019 г.

Отмечается, что изменения внесло министерство иностранных дел. Теперь граждане Тайваня могут посетить Россию по упрощенной визовой схеме, если они въехали через свободный порт Владивосток. Визу оформят в электронной форме.

На сайте правительства указано, что такое решение призвано активизировать торгово-экономические, туристические и культурно-гуманитарные связи стран. Кроме этого, включение Тайваня в список позволит привлечь дополнительные инвестиции в регионы Дальневосточного федерального округа.

Напомним, что в перечне находятся 18 стран, не считая Тайваня. Среди них Индия, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Марокко, Саудовская Аравия, Турция, Япония и другие.