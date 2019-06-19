Террористы начали использовать пловцов-диверсантов для минирования портов

Боевики начали готовить пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, что говорит о появлении новой формы терроризма. Об этом 19 июня заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Его слова передает РИА Новости.

Коков выступил в среду на X международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проходит в Уфе.

«Одной из новых форм террористической деятельности стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, прошедших подготовку в соответствующих центрах и обладающих навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов», — сказал он.

Коков отметил, что, прежде всего, речь идет о танкерах и газовозах.

Кроме этого, Коков рассказал о случаях, когда террористы, используя в домашних условиях 3D-принтеры, изготавливают не только холодное, но и огнестрельное оружие. И его невозможно обнаружить металлодетектером.

Ранее на этой же встрече Коков заявил, что террористы пытаются заполучить ядерное и биологическое оружие.