Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
10:23   19 Июня 2019
Россия

Террористы начали использовать пловцов-диверсантов для минирования портов

Террористы начали использовать пловцов-диверсантов для минирования портов

Боевики начали готовить пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, что говорит о появлении новой формы терроризма. Об этом 19 июня заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. Его слова передает РИА Новости. 

Коков выступил в среду на X международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проходит в Уфе. 

«Одной из новых форм террористической деятельности стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, прошедших подготовку в соответствующих центрах и обладающих навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов», — сказал он. 

Коков отметил, что, прежде всего, речь идет о танкерах и газовозах. 

Кроме этого, Коков рассказал о случаях, когда террористы, используя в домашних условиях 3D-принтеры, изготавливают не только холодное, но и огнестрельное оружие. И его невозможно обнаружить металлодетектером. 

Ранее на этой же встрече Коков заявил, что террористы пытаются заполучить ядерное и биологическое оружие. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #терроризм #политика #общество #юрий коков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...