РЖД могут построить железнодорожную линию до аэропорта Пулково

ОАО «Российские железные дороги» планируют провести железнодорожную линию до аэропорта Пулково. Такой вариант обсуждается с администрацией Петербурга, пишет газета «Коммерсантъ».

Предположительно, новая дорога может пройти по существующей железнодорожной линии от Витебского вокзала, в районе съезда со скоростной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» уйти под землю, пересечь Пулковское шоссе над землей, а на перегоне от шоссе до аэропорта снова уйти в тоннель. Рядом с терминалом Пулково появится подземная остановка.

Ранее власти Северной столицы отменили конкурс на строительство аэроэкспресса, который был объявлен в прошлом году, для «проработки различных возможностей его финансирования, в частности с участием федерального бюджета». Подобный проект разрабатывается уже несколько лет, однако сроки постоянно переносят.