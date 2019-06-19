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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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10:24   19 Июня 2019
Россия

РЖД могут построить железнодорожную линию до аэропорта Пулково

РЖД могут построить железнодорожную линию до аэропорта Пулково

ОАО «Российские железные дороги» планируют провести железнодорожную линию до аэропорта Пулково. Такой вариант обсуждается с администрацией Петербурга, пишет газета «Коммерсантъ».

Предположительно, новая дорога может пройти по существующей железнодорожной линии от Витебского вокзала, в районе съезда со скоростной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» уйти под землю, пересечь Пулковское шоссе над землей, а на перегоне от шоссе до аэропорта снова уйти в тоннель. Рядом с терминалом Пулково появится подземная остановка.

Ранее власти Северной столицы отменили конкурс на строительство аэроэкспресса, который был объявлен в прошлом году, для «проработки различных возможностей его финансирования, в частности с участием федерального бюджета». Подобный проект разрабатывается уже несколько лет, однако сроки постоянно переносят.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #пулково #общество #аэроэкспресс

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