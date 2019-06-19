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10:07   19 Июня 2019
Россия

РФ сообщила о попытках боевиков заполучить биологические и ядерное оружие

РФ сообщила о попытках боевиков заполучить биологические и ядерное оружие

Террористы пытаются добыть ядерное и биологические оружие, а также токсические химикаты, чтобы использовать в своих атаках. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков, сообщает 19 июня ТАСС.

Во вторник в Уфе проходит X международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, на которой выступил Коков.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ отметил, что стоит обратить внимание на действия террористов. 

«В первую очередь это касается непрекращающихся попыток получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения, их повышенное внимание к вопросам, связанным с возможностью применения в террористических целях патогенных биологических агентов и токсичных химикатов», — сказал Коков. 

Ранее на этой же встрече посол Сирии в России заявил, что боевики сбегают в разные страны и планируют новые атаки. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #терроризм #боевики #политика #общество #весь мир

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