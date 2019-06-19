Более миллиона вопросов поступило к прямо линии с Путиным

Россияне задали более одного миллиона вопросов к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 19 июня сообщает телеканал «Россия-24».

По последним данным на 9:00 (по мск) поступило 1 053 326 вопросов. Из них 616,5 тысячи граждане задали по телефону и 291,3 тысячи — по СМС.

«Политика сегодня» напоминает, прямая линия с президентом пройдет 20 июня в Гостином дворе в Москве. Трансляция линии начнется в 12:00 в эфире телеканалов «Россия 24», «Первого канала»,«НТВ», «ОТР», «МИР». Также трансляцию будут вести радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Пользователи социальных сетей также могут посмотреть прямую линию с президентом.

Задать вопрос можно до окончания программы 20 июня.