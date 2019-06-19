Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
9:54   19 Июня 2019
Россия

Более миллиона вопросов поступило к прямо линии с Путиным

Более миллиона вопросов поступило к прямо линии с Путиным

Россияне задали более одного миллиона вопросов к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 19 июня сообщает телеканал «Россия-24». 

По последним данным на 9:00 (по мск) поступило 1 053 326 вопросов. Из них 616,5 тысячи граждане задали по телефону и 291,3 тысячи — по СМС. 

«Политика сегодня» напоминает, прямая линия с президентом пройдет 20 июня в Гостином дворе в Москве. Трансляция линии начнется в 12:00 в эфире телеканалов «Россия 24», «Первого канала»,«НТВ», «ОТР», «МИР».  Также трансляцию будут вести радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». 

Пользователи социальных сетей также могут посмотреть прямую линию с президентом.

Задать вопрос можно до окончания программы 20 июня. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #прямая линия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...