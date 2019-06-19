Ирану и США не нужны посредники в диалоге по СВПД

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран и Вашингтон не нуждаются в посредничестве других стран в вопросе Совместного всеобъемлющего плана действий. Он дал интервью РИА Новости 19 июня.

«США должны вернуться к изначальной точке, исправить собственные ошибки — этот процесс не нуждается в посредничестве», — сказал он.

Иранский политик напомнил, что Штаты в одностороннем порядке покинули ядерную сделку, грубо нарушили собственные обязательства и ввели «незаконные санкции против Ирана». Вместе с тем, Шахмани надеется, что остальные участники СВПД будут исполнять взятые обязательства.

«Надеюсь, что другие [участники сделки] будут следовать своим обязательствам, чтобы мы вместе смогли дать ответ иранской нации так, чтобы она осталась удовлетворена», — уточнил секретарь.

В противном случае, Тегеран будет постепенно сокращать собственные обязательства в рамках документа.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке. Тегеран оповестил об этом Россию, Францию, Германию, Великобританию и Китай. Он отметил, что решение не значит «конец для ядерной сделки».

В 2018 Штаты в одностороннем порядке покинули ядерную сделку с Ираном и ввели ограничительные меры в отношении Тегерана. Государственный секретарь Америки Майк Помпео заявил, что США хотят добиться полной ликвидации экспорта иранской нефти.