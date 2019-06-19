Война с боевиками в Сирии перешла на последний этап, заявил посол в РФ

Война с террористами в Сирии подходит к концу, но боевики сбегают в разные страны мира, чтобы устроить новые теракты. Об этом 19 июня заявил посол САР в России Рияд Хаддад, передает РИА Новости.

Посол выступил на X международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проходит в Уфе.

«Мы вступаем в последний этап войны в Сирии», — сказал он.

Хаддад рассказал, что боевики, бегущие из Сирии, будут искать новые районы для своей деятельности. Они получили боевые, стратегические и тактические навыки, позволяющие использовать большой финансовый и технологический потенциал, чтобы вербовать массу людей, отдавать удаленно инструкции и приказы для проведения террористических операций в любой точке мира.