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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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9:43   19 Июня 2019
Россия

Война с боевиками в Сирии перешла на последний этап, заявил посол в РФ

Война с боевиками в Сирии перешла на последний этап, заявил посол в РФ

Война с террористами в Сирии подходит к концу, но боевики сбегают в разные страны мира, чтобы устроить новые теракты. Об этом 19 июня заявил посол САР в России Рияд Хаддад, передает РИА Новости. 

Посол выступил на X международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проходит в Уфе. 

«Мы вступаем в последний этап войны в Сирии», — сказал он.

Хаддад рассказал, что боевики, бегущие из Сирии, будут искать новые районы для своей деятельности. Они получили боевые, стратегические и тактические навыки, позволяющие использовать большой финансовый и технологический потенциал, чтобы вербовать массу людей, отдавать удаленно инструкции и приказы для проведения террористических операций в любой точке мира. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #боевики #политика #террористы #весь мир

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