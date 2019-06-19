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Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

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9:34   19 Июня 2019
Россия

Минобороны может изменить правила присвоения звания «старший лейтенант»

Минобороны может изменить правила присвоения звания «старший лейтенант»

Министерство обороны хочет изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», пишут «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство 19 июня.

Правки призваны устранить дискриминацию выпускников институтов, отмечается в сообщении. Сейчас «гражданские» могут дослужиться до старшего лейтенанта за три года, а выходцам военных вузов звание доступно уже через два года.

Нововведение должно уравнять военных, каждый сможет получить воинское звание уже через два года. Соответствующий нормативный акт будет готов к концу года, отмечает издание.

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Автор: Анна Манц
#минобороны #звание #лейтенант

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