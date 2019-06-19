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9:24   19 Июня 2019
Россия

Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай санкций

Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай санкций

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай санкций. Об этом 19 июня сообщает ТАСС.

Во вторник Лавров участвовал в торжественной церемонии открытия нового здания швейцарского посольства в Москве. На мероприятии иностранный посол прочитал шуточное стихотворение по поводу отношений с Россией. Он вспомнил русские пословицы и поговорки. Например, «нет худа без добра». 

Выступая на торжественном мероприятии, Лавров отметил, что посол Швейцарии был абсолютно искренен, когда сказал, что любит Россию. 

«Если вдруг вы попадете под санкции, то вспомните еще одну пословицу: волков бояться — в лес не ходить», — напомнил глава МИД РФ швейцарскому послу. 

Российский политик также пошутил насчет резиденции посла, которой у Росье еще нет. 

«Если вы хотите здесь [в новом комплексе зданий посольства] жить — конечно. Но я бы на вашем месте больше доверял своим сотрудникам», — иронизирует Лавров. 

Здания посольства Швейцарии находятся в центре Москвы на пересечении Гусятникова переулка и Огородной слободы рядом с Чистыми прудами. 

«Политика сегодня» напоминает, в среду глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и Лавров проведут переговоры в столице. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #весь мир #швейцария

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