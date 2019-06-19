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9:10   19 Июня 2019
Россия

Роскачество рассказало, что лучше утоляет жажду летом

Роскачество рассказало, что лучше утоляет жажду летом

Сотрудники Роскачества сравнили разные напитки и рассказали, какой из них лучше всего подходит для утоления жажды в летний период. Лучшими помощниками в жару по прежнему остаются вода и чай, которые также спасают от обезвоживания.

«Не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара», — указано в сообщении.

Что касается воды, то важнейшее ее качество — это общая минерализация. Продукт высокого качества содержит 200–300 миллиграмм минеральных веществ на литр. В жаркую погоду рекомендуют употреблять минеральную и питьевую воду, а лечебно-столовую лучше убрать в сторону.

«Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве», — отметили в службе.

При выборе стоит обратить внимание на производителя, а не на место или вид. Вместе с тем, стеклянная тара позволяет дольше сохранять полезные свойства продукта.

Роскачество рассказало, что лучше утоляет жажду летом

Роскачество отдельно выделило самый летний напиток — квас. На этикетке должно быть указано, что товар — это именно продукт брожения квасного сусла, а не газированный напиток со вкусом кваса. Также в составе не должно быть красителей, усилителей вкуса или подсластителей, а допустимая норма содержания спирта не может превышать 1,2 градусов. Лучше опираться на тех производителей, что делают квас согласно ГОСТу.

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Автор: Анна Манц
#лето #вода #напитки #роскачество #лимонад #квас

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