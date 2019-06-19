Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Медведев выступит на конференции «Россия — Африка» в Москве 21 июня

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах

Помощников депутатов лишили права бесплатно ездить на поездах
Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

Депутат Рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка

ВСУ массировано обстреляли запад Донецка
РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

РФ может поддержать инициативу о санкциях против причастных к убийству Хашшоги

 ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции

ООН признал Эр-Рияд виновным в казни Хашогги в Турции
8:41   19 Июня 2019
Россия

Природные пожары поглотили 11 гектаров на севере Камчатки

Природные пожары поглотили 11 гектаров на севере Камчатки

Площадь природных пожаров на севере Камчатки за минувшие сутки увеличилась с шести до 11 гектаров, рассказали в пресс-службе правительства края 19 июня.

Вместе с этим, появились еще три активные термоточки в районе сел Оклан и Таловка. Ранее сообщалось о пяти очагах природных пожаров в Пенжинском районе, которые заняли территорию более шести гектаров.

В регионе работают добровольцы и оперативная группа лесоохраны. На Камчатке установилась теплая и ветреная погода, что усложняет тушение огня и помогает пожару в распространении.

«Тушение осуществляется с применением вертолета с водосливным устройством, наземная группа работает на кромке возгораний», — указал заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров.

Он отметил, что в районе населенных пунктов Каменка, Оклан и Таловка провели воздушную разведку пожаров. Кроме этого, дополнительная группа сотрудников лесоохраны готовится к вылету на вертолете Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.

«Установлено, что часть из них [пожаров] в перспективе самоликвидируется, уперевшись в естественные горные и водные преграды», — указано в сообщении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#пожар #камчатка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...