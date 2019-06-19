Природные пожары поглотили 11 гектаров на севере Камчатки

Площадь природных пожаров на севере Камчатки за минувшие сутки увеличилась с шести до 11 гектаров, рассказали в пресс-службе правительства края 19 июня.

Вместе с этим, появились еще три активные термоточки в районе сел Оклан и Таловка. Ранее сообщалось о пяти очагах природных пожаров в Пенжинском районе, которые заняли территорию более шести гектаров.

В регионе работают добровольцы и оперативная группа лесоохраны. На Камчатке установилась теплая и ветреная погода, что усложняет тушение огня и помогает пожару в распространении.

«Тушение осуществляется с применением вертолета с водосливным устройством, наземная группа работает на кромке возгораний», — указал заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров.

Он отметил, что в районе населенных пунктов Каменка, Оклан и Таловка провели воздушную разведку пожаров. Кроме этого, дополнительная группа сотрудников лесоохраны готовится к вылету на вертолете Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС.