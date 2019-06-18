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18:54   18 Июня 2019
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

Украинская компания «Нафтогаз» разработала запасной вариант договора по транспортировке российского газа, сообщил исполнительный директор организации Юрий Витренко в Facebook 18 июня.

«Мы предлагаем «Газпрому» заключить с «Нафтогазом» контракт не на услуги транспортировки, а на «своп» газа», — указано в публикации.

«Своп» означает, что Россия будет передавать Украине определенный объем СПГ, а последняя передаст такое же количество в Европейский союз. Транспортировкой будут заниматься смежные операторы, а ответственность перед «Газпромом» будет скакать от одной к другой компании. Упрощенный вариант такой схемы всем знаком по игре «Горячая картошка».

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

Вместе с тем, прибыльность «Нафтогаза» определят другие участники, а не украинский регулятор, в соответствии с европейским тарифным кодексом. Контракт на транспортировку российского сырья украинская компания заключит с отдельным оператором, который еще создается. Более того, «Газпром», по идее украинской стороны, должен будет заключить договор с «Укртрансгазом» о «совмещении украинской и российской ГТС».

Длительность контракта по «свопу газа» — в пределах десяти лет, а объем поставок не менее 60 миллиардов кубометров. Витренко объяснил, что подобные схемы привычны для Европы. Сама договоренность будет основана на шведском праве с правом арбитража в этой же стране.

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Автор: Анна Манц
#россия #украина #газ #нафтогаз #газпром #своп

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