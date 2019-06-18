«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

Украинская компания «Нафтогаз» разработала запасной вариант договора по транспортировке российского газа, сообщил исполнительный директор организации Юрий Витренко в Facebook 18 июня.

«Мы предлагаем «Газпрому» заключить с «Нафтогазом» контракт не на услуги транспортировки, а на «своп» газа», — указано в публикации.

«Своп» означает, что Россия будет передавать Украине определенный объем СПГ, а последняя передаст такое же количество в Европейский союз. Транспортировкой будут заниматься смежные операторы, а ответственность перед «Газпромом» будет скакать от одной к другой компании. Упрощенный вариант такой схемы всем знаком по игре «Горячая картошка».

Вместе с тем, прибыльность «Нафтогаза» определят другие участники, а не украинский регулятор, в соответствии с европейским тарифным кодексом. Контракт на транспортировку российского сырья украинская компания заключит с отдельным оператором, который еще создается. Более того, «Газпром», по идее украинской стороны, должен будет заключить договор с «Укртрансгазом» о «совмещении украинской и российской ГТС».

Длительность контракта по «свопу газа» — в пределах десяти лет, а объем поставок не менее 60 миллиардов кубометров. Витренко объяснил, что подобные схемы привычны для Европы. Сама договоренность будет основана на шведском праве с правом арбитража в этой же стране.