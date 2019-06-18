Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения

Адвокат обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян пожаловалась председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на формулировку обвинения. Об этом 18 июня сообщает РИА Новости.

В пресс-релизе, на который ссылается агентство, сказано, что в эту пятницу следствие предъявило сестрам Хачатурян самую тяжкую из всех возможных квалификаций — убийство группой лиц по предварительному сговору.

«Девушкам грозит от восьми до 20 лет тюрьмы», — сказано в пресс-релизе.

Следствие решило не менять квалификацию, хотя было доказано, что девочки жили в условиях многолетней психотравмирующей ситуации — их регулярно бил и насиловал отец.

«Действия отца причинили серьезный ущерб психике девушек, что подтверждается заключениями экспертов», — сказано в заявлении защиты.

Девушки пытались обороняться от продолжавшегося многие годы насилия со стороны Михаила Хачатуряна.

Защита считает, что сестры стали жертвами жестокого насилия и безнаказанности, их нельзя привлекать к ответственности за убийство по предварительному сговору. Адвокат продолжает настаивать на полной невиновности девушек, ведь только так они могли остановить страшные преступления отца против самих себя.