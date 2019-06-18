Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с главой Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке (Япония). Об этом он написал в Твиттере после хорошего телефонного разговора с Си Цзиньпином.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

В оптимистичном настрое Трампа американист Михаил Оришак разглядел желание «заключить хорошую сделку» с Китаем.

«Трамп постарается убедить Си Цзиньпина пойти на свои условия, поскольку иной исход —недопустим. Трамп же всегда говорит: «Я заключу хорошую сделку». Правда, на деле по-настоящему хороших сделок он заключил очень мало. Тем не менее, он снова попробует это сделать», — думает Оришак.

Встреча — это целиком инициатива Трампа. Тем не менее, если Америка не готова остановиться на том, до чего она дошла, то встреча будет впустую, считает политолог.

«О прекращении торговой войны говорить нельзя, потому что она будет идти всегда. Торговая война — это журналистский штамп. Она шла, идет и сейчас. Никаких побед и завоеваний здесь не бывает: есть протекционизм, есть свои интересы»,— полагает эксперт.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» Михаил Оришак подчеркнул, что проблема торговых отношений Китая и США кроется в дестабилизации Америкой той экономико-политической системы, которая была создана до Трампа.

«Весь однополярный мир лихорадит. США должны понять, что они не одни в этом доме под названием «Планета Земля»», — говорит Оришак.

Торговая война между Америкой и Поднебесной тянется с начала 2018 года и представляет собой обмен дополнительными пошлинами на ввозимый импорт с территории экономического соперника. Последняя встреча глав Китая и США проходила не так давно: в декабре прошлого года. Те переговоры в Аргентине Трамп оценил как «продуктивные». Перемирие длилось недолго. Май 2019 года запомнился санкциями американской Google к китайской Huawei и обещаниями Трампа вернуть в США производство американских корпораций, расположенное в Китае.

Цзиньпинь, как сообщает Центральное телевидение Китая, не против встретиться с Трампом в Осаке.