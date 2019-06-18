Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Московская прокуратура в ответ на обращение гендиректора «Федерального агентства новостей» Евгения Зубарева поручила военному комиссариату столицы проверить сына главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова на предмет его возможного уклонения от призыва на срочную военную службу.

Об этом ФАН сообщает во вторник, отмечая, что руководитель проекта Евгений Зубарев направил в надзорные органы обращение с просьбой проверить выявленные издательством факты, относительно Алексея Венедиктова-младшего.

В частности, журналистам стало известно, что 18-летний сын главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который сразу по достижении им совершеннолетия выехал за пределы Российской Федерации, воспользовался положением 15 пункта Д правительственного постановления №719 «Об утверждении Положения о воинском учете» от 27 ноября 2006, гласящим, что воинскому учету не подлежат граждане, которые постоянно проживают за пределами страны. Алексей Венедиктов-старший при этом в одном из интервью в конце 2018 года рассказывал, что решение «об эвакуации» его сына за границу действительно было принято в связи с необходимостью избавить его от некой «проблемы».

В то же время, в ФАН выяснили, что якобы «эвакуированный» при помощи отца за границу Венедиктов-младший, на самом деле спокойно живет в Москве и работает барменом в кальянной «Гамачная №1 Ежик в тумане» (которая торгует алкоголем, возможно, не имея на это лицензии).

Тот факт, что молодой человек призывного возраста, который не учиться ни в одном высшем учебном заведении, а следовательно не может рассчитывать на законную отсрочку от армии, числится по документам проживающим за пределами страны, а сам в это время живет и работает в Москве, заставили журналистов заподозрить его в попытке уклониться от воинской обязанности.

В связи с этим руководитель агентства и обратился в надзорные органы с просьбой проверить, на каких основаниях Вооруженные силы страны не призывают молодого человека на службу и не является ли он уклонистом.

Ответ военного комиссариата на журналистский запрос в соответствии с 40-й статьей закона «О СМИ» должен поступить в течение семи дней.

Напомним: весенний призыв в России в 2019 году начался 1 апреля и закончится 15 июля, а осенний будет продолжаться с 1 октября по 31 декабря.