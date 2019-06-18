Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

 Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения

Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

 Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения

Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
18:58   18 Июня 2019
Россия

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Московская прокуратура в ответ на обращение гендиректора «Федерального агентства новостей» Евгения Зубарева поручила военному комиссариату столицы проверить сына главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова на предмет его возможного уклонения от призыва на срочную военную службу.

Об этом ФАН сообщает во вторник, отмечая, что руководитель проекта Евгений Зубарев направил в надзорные органы обращение с просьбой проверить выявленные издательством факты, относительно Алексея Венедиктова-младшего.

В частности, журналистам стало известно, что 18-летний сын главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, который сразу по достижении им совершеннолетия выехал за пределы Российской Федерации, воспользовался положением 15 пункта Д правительственного постановления №719 «Об утверждении Положения о воинском учете» от 27 ноября 2006, гласящим, что воинскому учету не подлежат граждане, которые постоянно проживают за пределами страны. Алексей Венедиктов-старший при этом в одном из интервью в конце 2018 года рассказывал, что решение «об эвакуации» его сына за границу действительно было принято в связи с необходимостью избавить его от некой «проблемы».

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

В то же время, в ФАН выяснили, что якобы «эвакуированный» при помощи отца за границу Венедиктов-младший, на самом деле спокойно живет в Москве и работает барменом в кальянной «Гамачная №1 Ежик в тумане» (которая торгует алкоголем, возможно, не имея на это лицензии).

Тот факт, что молодой человек призывного возраста, который не учиться ни в одном высшем учебном заведении, а следовательно не может рассчитывать на законную отсрочку от армии, числится по документам проживающим за пределами страны, а сам в это время живет и работает в Москве, заставили журналистов заподозрить его в попытке уклониться от воинской обязанности.

В связи с этим руководитель агентства и обратился в надзорные органы с просьбой проверить, на каких основаниях Вооруженные силы страны не призывают молодого человека на службу и не является ли он уклонистом.

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Ответ военного комиссариата на журналистский запрос в соответствии с 40-й статьей закона «О СМИ» должен поступить в течение семи дней.

Напомним: весенний призыв в России в 2019 году начался 1 апреля и закончится 15 июля, а осенний будет продолжаться с 1 октября по 31 декабря.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#прокуратура #проверка #венедиктов #сын #уклонист

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...