Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии. Об этом он заявил Трампу по телефону, сообщает 18 июня РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Я готов провести встречи с господином президентом во время саммита G20 в Осаке и обменяться мнениями по коренным вопросам китайско-американских отношений», — сказал Си Цзиньпин.

По информации агентства, разговор состоял по инициативе США.

Ранее Трамп высказался по поводу телефонного разговора в Twitter.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019