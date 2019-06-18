Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
Председатель КНР Си Цзиньпин согласился встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии. Об этом он заявил Трампу по телефону, сообщает 18 июня РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
«Я готов провести встречи с господином президентом во время саммита G20 в Осаке и обменяться мнениями по коренным вопросам китайско-американских отношений», — сказал Си Цзиньпин.
По информации агентства, разговор состоял по инициативе США.
Ранее Трамп высказался по поводу телефонного разговора в Twitter.
Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019
«Был очень хороший телефонный разговор с президентом Си из Китая. На следующей неделе у нас будет расширенная встреча в G-20 в Японии. Наши соответствующие команды начнут переговоры до нашей встречи», — написал он.