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 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
18:07   18 Июня 2019
Весь мир

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии. Об этом он заявил Трампу по телефону, сообщает 18 июня РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. 

«Я готов провести встречи с господином президентом во время саммита G20 в Осаке и обменяться мнениями по коренным вопросам китайско-американских отношений», — сказал Си Цзиньпин.

По информации агентства, разговор состоял по инициативе США. 

Ранее Трамп высказался по поводу телефонного разговора в Twitter. 

«Был очень хороший телефонный разговор с президентом Си из Китая. На следующей неделе у нас будет расширенная встреча в G-20 в Японии. Наши соответствующие команды начнут переговоры до нашей встречи», — написал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #трамп #саммит g20 #цзиньпин

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