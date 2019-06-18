Пентагон заявил, что США выделяют 250 миллионов долларов на военную помощь Киеву
Соединенные Штаты Америки выделяют военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов.
Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона. В документе отмечается, что данные средства планируется направить на дополнительную подготовку украинских военных, а также на оснащение и консультации по наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины.
«Это подтверждает давние отношения между США и Украиной в оборонной сфере и увеличивает общую сумму помощи в области безопасности, оказанной США Украине с 2014 года, до 1,5 миллиардов долларов», - подчеркивается в заявлении Пентагона.