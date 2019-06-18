Пентагон заявил, что США выделяют 250 миллионов долларов на военную помощь Киеву

Соединенные Штаты Америки выделяют военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона. В документе отмечается, что данные средства планируется направить на дополнительную подготовку украинских военных, а также на оснащение и консультации по наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины.