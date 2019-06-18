Волонтер помогает инвалиду приобрести новый дом 

Волонтер из Воронежа, герой дня проекта «Гордость России» Евгения Горских помогает Александру Безрукавому, который был вынужден сесть в инвалидную коляску из-за несчастного случая. Об этом рассказали «Nation News» 18 июня.

У 26-летнего Александра нелегкая жизнь. Молодой человек занимался спортом, служил в Воздушно-десантных войсках, работал водителем КамАЗа. Шесть лет назад он сломал позвоночник во время ремонта грузовика — соскочил домкрат. Из-за этого Александр может передвигаться только в инвалидной коляске. Раньше ему помогали родители, но в 2016 году умер отец, а спустя два годе мать сбил пьяный водитель.

Парень остался жить в родительском доме в деревне Бутурлиновка. Волонтер рассказала, что в населенном пункте и доме ничего не предусмотрено для инвалида-колясочника. Нет даже канализации или соседей. Александр сам ухаживает за собой, несколько раз в неделю к нему приезжает и привозит продукты друг. Пенсия по инвалидности составляет 15 тысяч рублей, чего не хватает для решения жилищной проблемы. Горских решила помочь молодому человеку.

«Я знаю, что если я за это не возьмусь, то никто не возьмется и не поможет. Уж очень много порогов обивать приходиться», — объяснила она.

Власти предлагали парню комнату в общежитии, но он не может бросить собаку и кошку.

«После публикаций о Сашиной проблеме на нее отреагировали власти, стали благоустраивать ему дом: воду проводят, канализацию. Хотя я считаю это пустой тратой денег. Там, где он живет, — сплошное болото. Благоустраивать единственный оставшийся в пустой деревне дом бесполезно. Для бюджета было бы дешевле его снести и предоставить парню-колясочнику новый дом в нормальном месте», — считает собеседница.

Поэтому девушка решила собрать денег, чтобы Александр смог себе позволить новый дом со всем необходимым. Она ведет группы в социальных сетях, выкладывает видео, открыла счет, а теперь решила освещать историю в СМИ, чтобы сбор средств пошел быстрее.

«Многие относятся ко мне с недоверием, думают, что я себе на «Мерседес» собираю, в золоте купаюсь. Вчера, вот, о себе в одной из групп в соцсети такой ужас прочитала», — посетовала волонтер.

Стоит отметить, что сама девушка не из богатых и помогает нуждающимся не из-за безделья. Она одна воспитывает сына, работает в сфере недвижимости. Однако не может пройти мимо чужой беды.