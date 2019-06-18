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18:25   18 Июня 2019
Россия

Волонтер помогает инвалиду приобрести новый дом

Волонтер помогает инвалиду приобрести новый дом

Волонтер из Воронежа, герой дня проекта «Гордость России» Евгения Горских помогает Александру Безрукавому, который был вынужден сесть в инвалидную коляску из-за несчастного случая. Об этом рассказали «Nation News» 18 июня.

У 26-летнего Александра нелегкая жизнь. Молодой человек занимался спортом, служил в Воздушно-десантных войсках, работал водителем КамАЗа. Шесть лет назад он сломал позвоночник во время ремонта грузовика — соскочил домкрат. Из-за этого Александр может передвигаться только в инвалидной коляске. Раньше ему помогали родители, но в 2016 году умер отец, а спустя два годе мать сбил пьяный водитель.

Парень остался жить в родительском доме в деревне Бутурлиновка. Волонтер рассказала, что в населенном пункте и доме ничего не предусмотрено для инвалида-колясочника. Нет даже канализации или соседей. Александр сам ухаживает за собой, несколько раз в неделю к нему приезжает и привозит продукты друг. Пенсия по инвалидности составляет 15 тысяч рублей, чего не хватает для решения жилищной проблемы. Горских решила помочь молодому человеку.

Волонтер помогает инвалиду приобрести новый дом

«Я знаю, что если я за это не возьмусь, то никто не возьмется и не поможет. Уж очень много порогов обивать приходиться», — объяснила она.

Власти предлагали парню комнату в общежитии, но он не может бросить собаку и кошку.

«После публикаций о Сашиной проблеме на нее отреагировали власти, стали благоустраивать ему дом: воду проводят, канализацию. Хотя я считаю это пустой тратой денег. Там, где он живет, — сплошное болото. Благоустраивать единственный оставшийся в пустой деревне дом бесполезно. Для бюджета было бы дешевле его снести и предоставить парню-колясочнику новый дом в нормальном месте», — считает собеседница.

Поэтому девушка решила собрать денег, чтобы Александр смог себе позволить новый дом со всем необходимым. Она ведет группы в социальных сетях, выкладывает видео, открыла счет, а теперь решила освещать историю в СМИ, чтобы сбор средств пошел быстрее.

«Многие относятся ко мне с недоверием, думают, что я себе на «Мерседес» собираю, в золоте купаюсь. Вчера, вот, о себе в одной из групп в соцсети такой ужас прочитала», — посетовала волонтер.

Стоит отметить, что сама девушка не из богатых и помогает нуждающимся не из-за безделья. Она одна воспитывает сына, работает в сфере недвижимости. Однако не может пройти мимо чужой беды.

«Вот сейчас лето, а сын сидит один дома, пока я на работе. Никак не могу в летний лагерь отправить. Собой некогда заниматься — все волотерствую», — заключила Горских.

Волонтер помогает инвалиду приобрести новый дом 

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Автор: Анна Манц
#помощь #инвалид #воронеж #волонтер

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