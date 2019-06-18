Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

 Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения

Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

 Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения

Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
17:42   18 Июня 2019
Россия

Беглов получил «Единую карту петербуржца» в Сбербанке

Беглов получил «Единую карту петербуржца» в Сбербанке

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов получил «Единую карту петербуржца». Об этом 18 июня сообщают «Невские новости». 

Как сообщает издание, с начала проекта Сбербанк принял более 40 тысяч заявлений на оформление карты, которую уже получили 17 тысяч человек. Карту можно использовать не только как платежное средство, но и транспортное, а также идентификационное. 

На «Единой карте петербуржца» действуют популярные бонусы «Спасибо» от Сбербанка. Также на нее можно записать электронную подпись для осуществления юридически значимого документооборота. 

Ранее Беглов рассказал, что Петербург планирует активно внедрять цифровые технологии во все возможные сферы. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #беглов #единая карта петербуржца

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...