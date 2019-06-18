Беглов получил «Единую карту петербуржца» в Сбербанке

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов получил «Единую карту петербуржца». Об этом 18 июня сообщают «Невские новости».

Как сообщает издание, с начала проекта Сбербанк принял более 40 тысяч заявлений на оформление карты, которую уже получили 17 тысяч человек. Карту можно использовать не только как платежное средство, но и транспортное, а также идентификационное.

На «Единой карте петербуржца» действуют популярные бонусы «Спасибо» от Сбербанка. Также на нее можно записать электронную подпись для осуществления юридически значимого документооборота.

Ранее Беглов рассказал, что Петербург планирует активно внедрять цифровые технологии во все возможные сферы.