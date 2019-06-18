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«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

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17:59   18 Июня 2019
Россия

Радикальная оппозиция требует крови Голунова за интервью RT

Радикальная оппозиция требует крови Голунова за интервью RT

Спецкор «Медузы» Иван Голунов, которого с извинениями освободили из-под домашнего ареста после вскрытия ошибки следствия в деле о сбыте наркотиков, дал интервью своему другу и сотруднику канала RT Илье Васюнину (в начале июня журналиста задержали в футболке RT «Редакция требует крови» — прим. ред.).

ФАН отмечает, что многие коллеги Голунова весьма неспокойно отреагировали на беседу Голунова и Васютина, несмотря на то, что интервью проходило в довольно спокойных тонах. В риторике оппозиционеров «смелый и неподкупный расследователь Иван Голунов» быстро стал «коллаборационистом».

К примеру, свое мнение решил высказать в Facebook ведущий «Дождя» Константин фон Эггерт, потом еще долго недоумевая в комментариях.

Радикальная оппозиция требует крови Голунова за интервью RT

При этом главред RT Маргарита Симоньян отметила, что фон Эггерт и сам когда-то интересовался работой на канале, однако «в цене не сошлись». Естественно, ведущий все отрицает, выставляя себя человеком безупречной нравственности, который никогда не согласится на «сделку с режимом». И это не мешает ему попутно хвастаться давними знакомствами с российским истеблишментом. 

«Шатать режим» фон Эггерту комфортнее на зарубежных тусовках, обличая жизнь в «этой стране». Об этом ему напомнил коллега Голунова по «Медузе» Сергей Ерженков.

 «…Герцоги разъезжают по форумам и конференциям. Фрик-шоу, спешите увидеть, только сегодня с гастролями к вам приехал шапито, показывающий иностранцам диковинных мартышек, слонов и уродов из России. Они-то и заинтересованы больше всего в сохранении существующего строя, от которого зависит их нишевый бизнес, в постоянном делении на своих и чужих», — написал он в Facebook.

Журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр также не осталась в стороне и прокомментировала заявления критикующих Голунова. Она сравнила их поведение со скандально известной светской львицей Боженой Рынской, пытавшейся когда-то монетизировать нападение на журналистку.

Радикальная оппозиция требует крови Голунова за интервью RT

Команда Алексея Навального не могла остаться в стороне от тренда «Я/Мы Иван Голунов». Блогер и его скандально известная соратница Любовь Соболь призывали идти на несогласованный митинг, а также напоминали, что глава московского штаба Леонид Волков тоже находится под административным арестом, а потому стоит добиться освобождения и для него.

Интервью Голунова на RT, которым руководит Симоньян, сами Навальный и Соболь пока не комментируют. Однако сторонники блогера по теме уже прошлись.

Журналист «Новой газеты» Евгений Левкович написал пост, что, пока Голунов раздает интервью RТ и Собчак, в РФ якобы готовится некий закон, который запретит журналистские расследования как таковые. Репостившие это заявление сторонники Навального переживают, что блогер окажется в тюрьме.

От «жертвы» до коллаборациониста: в либеральной «тусовке» произошел раскол из-за интервью Ивана Голунова RT

Не исключено, что вскоре Голунову еще придется пережить атаку «ботов Навального», считает экс-юрист ФБК Виталий Серуканов в своем канале.

От «жертвы» до коллаборациониста: в либеральной «тусовке» произошел раскол из-за интервью Ивана Голунова RT

Вот так история журналиста Голунова произвела раскол в либеральной тусовке.

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Автор: Варвара Ходкевич
#россия #общество #голунов

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