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17:38   18 Июня 2019
Весь мир

Власти Сирии модернизируют чайно-кофейный завод в Адре

Власти Сирии модернизируют чайно-кофейный завод в Адре

Правительство Сирии решило провести капитальный ремонт и модернизацию предприятия Alattar, которое производит чай и кофе, сообщает «Федеральное агентство новостей» 18 июня.

Завод находится в промышленном городе Адра, который располагается у Дамаска. До военных действий район насчитывал свыше полутысячи предприятий, однако террористы разрушили более половины из них. Сейчас только порядка 200 заводов находятся в рабочем режиме, и Alattar один из них.

Власти Сирии модернизируют чайно-кофейный завод в Адре

Как сообщает ФАН, организация не закрылась во многом благодаря сотрудникам, ведь в военное время производство не останавливалось, менялась только численность штата. Во время боевых действий здесь трудились порядка 100 людей, сейчас их количество возросло вдвое. Руководство организации намерено увеличить кадровый состав до 300 человек. Стоит отметить, что на заводе работают преимущественно жители Восточной Гуты — этот район сильно пострадал от боевиков.

Власти Сирии модернизируют чайно-кофейный завод в Адре

Рабочие делают широкий ассортимент чая и кофе. Сырье для первого выращивается в самой Сирии, а кофе привозят из Африки, Индии и Латинской Америки. Продукты, в частности, поставляют в Россию, страны Персидского залива и Норвегию. Ежемесячно Alattar выпускает порядка 800 тонн кофе и 17 тысяч упаковок чая.

Власти Сирии модернизируют чайно-кофейный завод в Адре

Руководитель завода рассказал, что предприятие имеет две современные лаборатории для контроля качества сырья и готовой продукции. В основном сирийцы работают на старых станках, однако это не на долго. Сирийские власти намерены провести в здании капитальный ремонт и модернизировать производство.

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Автор: Анна Манц
#сирия #завод #кофе #чай

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