Орбитальный разведчик NASA Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал след от мощного взрыва на Марсе. В кадр попал недавно появившийся на поверхности планеты кратер.

По мнению сотрудников университета Аризоны, кратер появился после столкновения Марса с другим небесным телом, диаметр которого составил около полутора метров. После взрыва, сорвавшего с поверхности почву, образовался огромный след диаметром 15 метров.

RT @Peter_Grindrod: KABOOM! Before and after images of a meteorite forming a brand new impact crater on Mars. Sometime between 18 Feb 2017 and 20 March 2019. pic.twitter.com/Tf6omP4fbm — ruimtevaart (@ruimtevaart) June 13, 2019

Пока что ученые не могут ответить на вопрос, в каком году произошел взрыв, ведь аппарат MRO не способен покрыть планету целиком. По мнению исследователей, кратер на Марсе появился в период между в период с 2016 по 2019 год.

В рамках проекта MRO — это первый случай, зафиксированный специалистами на Марсе.