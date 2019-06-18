Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт назвал логичным неудачный старт Вишневского в избирательной гонке

Эксперт назвал логичным неудачный старт Вишневского в избирательной гонке

 Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
Эксперт назвал логичным неудачный старт Вишневского в избирательной гонке

Эксперт назвал логичным неудачный старт Вишневского в избирательной гонке

 Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
17:18   18 Июня 2019
Весь мир

Ученые NASA обнаружили след от мощного взрыва на Марсе

Ученые NASA обнаружили след от мощного взрыва на Марсе

Орбитальный разведчик NASA Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал след от мощного взрыва на Марсе. В кадр попал недавно появившийся на поверхности планеты кратер. 

По мнению сотрудников университета Аризоны, кратер появился после столкновения Марса с другим небесным телом, диаметр которого составил около полутора метров. После взрыва, сорвавшего с поверхности почву, образовался огромный след диаметром 15 метров. 

Пока что ученые не могут ответить на вопрос, в каком году произошел взрыв, ведь аппарат MRO не способен покрыть планету целиком. По мнению исследователей, кратер на Марсе появился в период между в период с 2016 по 2019 год. 

В рамках проекта MRO — это первый случай, зафиксированный специалистами на Марсе. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сша #общество #весь мир #nasa #марс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...