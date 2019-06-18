ШМП поможет кандидатам в муниципальные депутаты с оформлением документов

Любой гражданин России, решивший принять участие в предстоящих муниципальных выборах, сможет проконсультироваться с квалифицированными специалистами по юридическим вопросам и по ведению предвыборной компании в Ресурсном Центре, который открыла Школа Молодого Политика (ШМП).

Подать заявку на бесплатную консультацию можно через сайт ШМП, после чего сотрудники свяжутся с заявителем и назначат ему время консультации.

Единственное, что нужно сделать для получения бесплатной юридической помощи, это подписать обещание вести свою предвыборную компанию честно. Документ состоит из девяти пунктов. В числе которых такие:

проявлять уважение ко всем участникам избирательной кампании

ставить интересы горожан выше политических, групповых и личных интересов

не использовать в предвыборной кампании элементы черного пиара, не дестабилизировать обстановку в городе

С полным текстом заявления можно ознакомиться на сайте ШМП.

По словам руководителя Школы Молодого Политика Ильи Костунова, необходимость создать Ресурсный Центр для помощи потенциальным кандидатам на муниципальных выборах стала очевидной на недавнем выездном сборе ШМП в ходе деловой игры «Выборы». По условиям игры, участниками нужно было собрать пять уникальных подписей для выдвижения кандидатом и подачи документов:

«Из 34 человек четверо собрали подписи, грамотно заполнили все графы, но элементарно забыли вписать свои ФИО. А еще 22 человека собрали двойные подписи, то есть стали жертвами тех, кто подписался за нескольких кандидатов», — поделился Костунов.

По его словам, стало ясно, что прекрасные люди, обладающие планом действий и программой, а также пользующиеся поддержкой избирателей, могут не попасть на выборы из-за какой-нибудь юридической неточности.

При этом Костунов подчеркнул, что Ресурсный центр только поможет желающим грамотным советом, но не будет делать всю работу за кандидатов и предоставлять им преимущество перед другими участниками выборов. Например, электоральные юристы подскажут кандидатам, как грамотно оформить необходимые для участия в выборах документы, политтехнолог сориентирует, какой избирательный округ лучше выбрать для выдвижения и с какой проблематикой лучше подойти к избирателям, специалисты по СМИ объяснят, каким образом составить свою биографию, на каких направлениях сделать акценты в агитации, а также проанализируют статьи и выборные материалы кандидатов. Также в Ресурсном Центре будет работать дизайнер, который сделает кандидатам фотографии для регистрации и оформления АПМ.