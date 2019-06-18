Экс-главу UEFA задержали для допроса по делу о коррупции
Экс-президент UEFA Мишель Платини не был арестован. В его адрес также не было предъявлено никаких обвинений. Об этом 18 июня сообщает телеканал «360».
Ранее стало известно о задержании Платини в рамках уголовного расследования, связанного с коррупцией в назначении принимающей стороной Кубка мира 2022 года Катара.
Об аресте футбольного чиновника писала газета Le Monde на своем сайте. Другое издание — Mediарart — добавило, что арест мужчины связан с делом о коррупции по поводу страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2022 года.
При этом экс-президент UEFA не проходит обвиняемым по обозначенному делу. Как уточняет телеканал, Платини не был арестован. Однако если следствие найдет для этого основания, ему действительно могут назначить меру пресечения.
По словам представителя чиновника Кристофа Алькьеа, Платини ведет себя спокойно.
«Он отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», — приводит слова Алькьеа радиостанция «Говорит Москва».