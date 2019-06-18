Экс-главу UEFA задержали для допроса по делу о коррупции

Экс-президент UEFA Мишель Платини не был арестован. В его адрес также не было предъявлено никаких обвинений. Об этом 18 июня сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно о задержании Платини в рамках уголовного расследования, связанного с коррупцией в назначении принимающей стороной Кубка мира 2022 года Катара.