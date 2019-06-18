Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

 Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения

Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

 Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения

Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
16:53   18 Июня 2019
Весь мир

Экс-главу UEFA задержали для допроса по делу о коррупции

Экс-главу UEFA задержали для допроса по делу о коррупции

Экс-президент UEFA Мишель Платини не был арестован. В его адрес также не было предъявлено никаких обвинений. Об этом 18 июня сообщает телеканал «360». 

Ранее стало известно о задержании Платини в рамках уголовного расследования, связанного с коррупцией в назначении принимающей стороной Кубка мира 2022 года Катара. 

Об аресте футбольного чиновника писала газета Le Monde на своем сайте. Другое издание — Mediарart  — добавило, что арест мужчины связан с делом о коррупции по поводу страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2022 года. 

При этом экс-президент UEFA не проходит обвиняемым по обозначенному делу. Как уточняет телеканал, Платини не был арестован. Однако если следствие найдет для этого основания, ему действительно могут назначить меру пресечения. 

По словам представителя чиновника Кристофа Алькьеа, Платини ведет себя спокойно. 

«Он отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», — приводит слова Алькьеа радиостанция «Говорит Москва». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #uefa #платини

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...