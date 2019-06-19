Десять причин смотреть и участвовать в «Прямой линии» с Путиным

20 июня состоится Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на вопросы граждан с 2001 года (программа не выходила всего дважды: в 2004 и 2012 годах). В этом году Прямая линия станет 17-й по счету.

Это не только возможность для граждан напрямую обратиться к президенту страны. Как признавался сам Владимир Путин в 2017 году, такой формат нужен ему самому, чтобы знать, что происходит на местах.

«А в регионах вообще мы часто не дотягиваемся, даже не знаем иногда, что там происходит. Это плохо, конечно, надо знать все, но для этого мы и проводим сегодняшнее мероприятие — ежегодные конференции и прямые линии, как бы их ни ругали и не говорили, что они носят формальный характер. Это не так. Вот это и есть обратная связь, когда люди напрямую могут добраться до первых лиц государства», — сказал Путин на большой пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что когда уже возникает проблема, тогда «включается так называемое ручное управление», которое призвано систематизировать эту работу.

«Политика Сегодня» приводит 10 причин, почему стоит смотреть и участвовать в Прямой линии 20 июня.

1. Возможность решить свою личную проблему

Собственно, именно за этим президенту звонят и пишут большинство. Бывает, что проблема решается в течение нескольких часов после звонка на Прямую линию, как случилось в 2018 году с многодетным отцом из Иванова Дмитрием Верховских. Мужчина пожаловался президенту, что банк не снижает ипотечную ставку с 13% до льготных 6% потому, что льгота согласно постановлению правительства положена только в случае рождения второго или третьего ребенка. А в семье Верховских - уже трое малышей. Дмитрий предложил изменить формулировку в законе.Через пару часов к семье Верховских приехал врио губернатора Станислав Воскресенский, который распорядился организовать региональную адресную помощь ипотечным заемщикам по ставке 9- 9,5%, пока будут вноситься изменения на федеральном уровне.

2. Помочь не только себе, но и соседям

В 2008 году до Путина, который в то время занимал должность премьер-министра, дозвонилась восьмилетняя Даша Варфоломеева из бурятского поселка Тугнуй. Девочка попросила платье «как у Золушки». В итоге Даша с сестрой и мамой получили приглашение в Кремль на новогоднюю елку, а затем встретились лично с Путиным в резиденции в Ново-Огарево. Без журналистов премьер расспросил маму Даши, как в реальности обстоят дела в селе. После чего в короткий срок в Тугнуе построили детские площадки, разбили парк, возвели образовательно-культурный комплекс: детский сад, амбулатория, спортзал и школа на 150 мест.

3. Возможность изменить несовершенные законы

В 2016 году народный артист РФ Константин Хабенский озвучил президенту проблему: в реанимацию не пускают родственников пациентов, за исключением родных детей. Тогда как для самого человека, находящегося в отделении интенсивной терапии крайне важно чувствовать рядом близкого человека.

В мае 2019 года закон, разрешающий родственникам посещать близких в реанимации, был подписан. Право на посещение отделения реанимации и интенсивной терапии получили родственники и другие члены семьи, а также законные представители пациента.

Другой пример из лета 2018 года, когда на всю страну гремело «дело Мотузной», обвиняемой в экстремизме за репосты в «ВКонтакте». Писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов призвал президента обратить внимание на случаи, когда правоохранительные органы преследуют людей за репосты в соцсетях, доходя «буквально до маразма».

Владимир Путин заявил, что нужно определиться с самим понятием и «не доводить до абсурда».

В декабре того же 2018 года президент подписал законы, частично декриминализирующие ст. 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

4. Добиться отставки неэффективных руководителей...

Путин прямым текстом никогда не увольнял губернаторов во время эфиров. Как правило, чиновники все понимают сами. Так было во время самой первой линии в 2001 году: после звонка пятиклассника из города Усть-Кута Иркутской области Павла Цветкова, который рассказал, что его школа уже три недели закрыта из-за отсутствия тепла, пост покинул мэр города. Саму школу, к слову, отремонтировали через полтора месяца.

Не последнюю роль в проигрыше на выборах губернатора Владимирской области Светланы Орловой сыграла Прямая линия-2018. Жители пожаловались президенту на закрытие детского отделения в городе Струнино, где проживает около 30 тысяч человек. Глава региона Светлана Орлова, которую в режиме телемоста вывели в эфир, заявила, что в Струнино все учреждения работают. Но владимирцы тут же опровергли ее слова: «Сказали, не закрыто оно, но оно не работает, оно закрыто. Детей не принимают, мы ездим в Александров».

5. ...остальных держать в тонусе

Как правило, за эфир глава государства успевает ответить на 60-70 вопросов, тогда как число обращений часто превышает миллион, а то и два. Все вопросы систематизируются и направляются в соответствующие ведомства. А с 2017 года жалобы жителей конкретного региона еще и собираются в специальную «зеленую папку», которую президент вручает на личных встречах с главами регионов. Примета: встреча с Путиным становится ближе для тех губернаторов, откуда обращений больше.

"Зелёная папка Путина": Мы присутствуем при рождении бренда мирового уровня pic.twitter.com/5AAWjWZefu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 10, 2017

Псковский губернатор испугался Зеленой папки на столе Путина. Турчак: Знаменитая Зелёная папка? Путин: Она уже знаменитой стала? Хорошо! pic.twitter.com/wX48CUdjri — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 14, 2017

6. Напомнить чиновникам о себе

Потребовалось 16 Прямых линий для того, чтобы на местах начали решаться проблемы без прямого указания президента. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в нынешнем году складывается позитивная тенденция.

«В этом году все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президенту. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры», — сказал Песков он в эфире Первого канала.

Например, Следственный комитет РФ объявил о проверках обращений из Калужской области, где не оказали медпомощь ребенку с онкологией, из Белгородской области о многолетнем отсутствии питьевой воды в домах, из Красноярского и Хабаровского краев от обманутых дольщиках. Взят под стражу директор завода под Белгородом, работники которого пожаловались на невыплату зарплаты.

7. Возможность получить долгожданный подарок

В 2015 году, благодаря помощи Путина, жительница Ростова Елена Фадеева получила в подарок от мужа собаку. Полковник в отставке Борис Фадеев отказывался заводить щенка до последнего, но спорить с главнокомандующим не стал.

На Прямую линию обратилась подруга Фадеевой. Женщина попросила главу государства, чтобы он приказал Борису Фадееву «разрешить жене собаку». Путин ответил, что приказать не может, но попросил.

«Давайте мы его попросим просто, скажем: «Борис, пожалуйста, будь добр, разреши жене купить собаку». Тем более это дело доброе и укрепляет семью наверняка», — сказал президент.

В итоге на день рождения Елена Фадеева получила щенка корги и назвала его Гошей.

8. Возможность прославиться

В 2016 году неожиданная слава свалилась на 70-летнюю жительницу поселка Магдагачииз Амурской области Зинаиду Федоровну Строкову, или бабу Зину, как представилась она президенту Путину. Пенсионерка ничего не просила и не жаловалась. Она лишь набрала смс: «Долгих лет жизни вам. Баба Зина». Ее сообщение Путин заметил и прочитал вслух в конце прямой линии.

Как потом рассказывала Зинаида Федоровна в многочисленных интервью, она не стала задавать вопрос, потому что президент уже достаточно отвечал по темам ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры.

«А я вот именно захотела пожелать ему здоровья, долгих лет жизни, так как мне Владимир Владимирович нравится – какой он политик и президент», — признавалась пенсионерка.

И планировала написать какое-нибудь пожелание и на следующую Прямую линию.

9. Прорекламировать свой бизнес

В 2005 году фермер из Белгородской области Игорь Горягин на прямой линии рассказал, что урожай, собранный с трех тысяч гектаров его пашни, «лежит в складах» и не востребован. Звонки от желающих купить зерно посыпались фермеру сразу после эфира.

Аналогичная история произошла с «Вятским квасом». Правда, жалобу на то, что напиток не берут крупные торговые сети, озвучили Путину не на Прямой линии, а на большой пресс-конференции в 2014 году. Но после этого дела на пивоваренном заводе «Вятич» пошли в гору - поставки начались в Германию и США.

10. Чтобы улучшилось настроение

Как отмечают политологи, одна из главных задач Прямой линии с президентом остается повышение социального оптимизма.

«Это возможность продемонстрировать людям, что ситуация в стране на контроле у президента, что курс развития неизменен, что повестка – это повышение благосостояния людей, уровня и качества их жизни, для чего задействуются все экономические рычаги», — считает руководитель «Политической экспертной группы» политолог Константин Калачев.

Прямая линия с Владимиром Путиным начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени. Задать свой вопрос можно вплоть до конца программы несколькими способами:

1. на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же можно отправить видеовопрос.

2. по телефону 8-800-200-40-40. Абоненты российских сотовых операторов могут отправить бесплатные СМС и ММС-сообщения на номер 0-40-40.

3. через мобильное приложение «Москва-Путину». Его можно бесплатно скачать в Google Play или App Store. Пользователи приложений смогут выйти в прямой эфир.

4. через соцсети. Написать сообщение можно в официальной группе «ВКонтакте» , также можно отправить вопрос на странице «Прямая линия с Владимиром Путиным» в «Одноклассниках».

Транслировать общение президента с гражданами будут «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также соцсети.