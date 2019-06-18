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16:45   18 Июня 2019
Весь мир

Зеленский объяснил, почему не помог задрожавшей Меркель

Зеленский объяснил, почему не помог задрожавшей Меркель

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил свое бездействие, когда немецкого канцлера Ангелу Меркель начало трясти во время исполнения государственного гимна Германии. Об этом сообщило издание Bild 18 июня.

«Я стоял рядом с ней [Меркель] и поверьте мне — она была в безопасности», — сказал он на брифинге после встречи.

Канцлер же рассказала, что сейчас она чувствует себя лучше, однако причин инцидента не раскрыла.

«У меня уже есть как минимум три стакана воды.  Этого, очевидно, не хватало. Так что я в порядке!», — отметила Меркель.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, где Зеленский и Меркель стоят на красной трибуне во время того, как военный оркестр исполняет гимн. Канцлера внезапно начало трясти, а украинский президент просто стоял и не обращал на это внимания. Стоит отметить, что причиной плохого самочувствия могла стать жаркая погода, ведь в Берлине градусник показывает более 30 градусов по Цельсию.

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Автор: Анна Манц
#меркель #германия #видео #зеленский

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