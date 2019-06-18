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16:34   18 Июня 2019
Весь мир

Встреча Путина и Мадуро может пройти в обозримом будущем

Встреча Путина и Мадуро может пройти в обозримом будущем

Глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность того, что президенты РФ и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро могут провести встречу в обозримом будущем.

Заявление главы внешнеполитического ведомства во вторник приводит агентство ТАСС.

По словам Лаврова, встреча российского и венесуэльского лидеров в обозримом будущем не исключена, однако никаких конкретных контактов на данный момент не запланировано.

«Насчет заявления президента Венесуэлы о том, что он планирует встретиться с президентом России - да, мы всегда готовы общаться с нашими венесуэльскими коллегами на высшем и высоком уровнях, такие контакты наверняка состоятся в обозримом будущем», - заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он добавил, что конкретные сроки и контакты пока не обсуждались, но Россия остается открытой ко встречам такого рода.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #мид #лавров #венесуэла #мадуро

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