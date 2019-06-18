Возвращение РФ в ПАСЕ не должно происходить любой ценой, заявила Меркель

Российская делегация не должна возвращаться в ПАСЕ любой ценой, однако без диалога проблему не решить. С таким мнением выступила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы», — заявила Меркель.

Она подчеркнула, что для России прилагаются усилия, чтобы она могла найти путь в ПАСЕ, но это не должно произойти любой ценой. Меркель отметила, что для этого должны быть выполнены специальные условия.