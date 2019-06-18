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16:01   18 Июня 2019
Россия

Медведев предложил увеличить детские пособия для нуждающихся

Медведев предложил увеличить детские пособия для нуждающихся

Пособия на детей от полутора до трех лет необходимо увеличить с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе. Выплаты будут предназначены только нуждающимся семьям. С таким предложением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщает 18 июня «Интерфакс», пособие в размере 50 рублей ввели в 1994 году как временную меру. С того времени сумма выплат не индексировалась, и вызывает у людей «только недоумение и обиду», отметил премьер. 

Медведев предложил повысить пособие до прожиточного минимума ребенка в регионе. 

«Но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета», — добавил он. 

Глава кабмина рассказал, что более 50% многодетных семей находятся за чертой бедности. Также по данным Минтруда доход 75% семей с детьми составляет менее двух прожиточных минимумов. Поэтому премьер предлагает помочь не «всем понемногу», а тем, кто действительно нуждается. 

Медведев отдельно отметил, что механизм выплат еще предстоит определить, чтобы они не создавали проблем в регионе и были эффективными. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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