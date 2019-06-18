Реализация газопровода «Северный поток — 2» и сохранение транзита российского газа по территории Украины тесно связаны друг с другом, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на брифинге после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине 18 июня.

Меркель, по ее словам, не раз показывала главе России Владимиру Путину свою обеспокоенность вопросом транспортировки российского газа через украинскую территорию. Президент РФ, в свою очередь, заверял, «что он знает об этом».

«В этой связи «Северный поток — 2» и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом», — объяснила Меркель свое утверждение.

Ранее Зеленский признал диаметрально противоположные позиции Киева и Берлина в вопросе российского газопровода.

«Северный поток — 2» должен реализоваться в виде строительства двух газопроводов от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Общая мощность газопроводов составит 55 миллиардов кубометров в год, длина труб оценивается в 1200 километров. Запуск ниток должен состояться уже в конце года. Поток расположится в территориальных или экономических зонах стран, которые находятся у берегов Балтийского моря.

Существуют также и противники проекта. Латвия, Литва и Польша давали совместное заявление о своей позиции против «Северного потока — 2». Украина не одобряет газопровод из-за опасений потери доходов при транзите российского газа. США информировали, что также собираются осуществлять поставки своего продукта на территорию Европейского Союза.