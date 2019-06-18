Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

 Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения

Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

Сыном-уклонистом Венедиктова заинтересовалась прокуратура

 Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения

Адвокат сестер Хачатурян пожаловалась Бастрыкину на квалификацию обвинения
«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

Трамп надеется на хорошую сделку с Китаем опять

 Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20

Си Цзиньпин встретится с Трампом на саммите G20
15:58   18 Июня 2019
Россия

Телеканалы отводят на прямую линию с президентом три часа

Телеканалы отводят на прямую линию с президентом три часа

Согласно телепрограммам «Первого канала» и «России 1», на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным отведено три часа.

Напомним, Прямая линия начнется 20 июня в 12.00 мск. Транслировать ее будут «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Во время эфира Путин ответит на вопросы, которые больше всего интересуют россиян.

Прием вопросов начался 9 июня в 8.00 мск, а продлится до окончания программы 20 июня. По последним данным, к Прямой линии поступило порядка 830 тысяч обращений граждан.

Пресс-секретарь президента РФ во вторник, 18 июня, сообщил, что президент посвятит подготовке к эфиру два дня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #сми #прямая линия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...