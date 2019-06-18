Телеканалы отводят на прямую линию с президентом три часа

Согласно телепрограммам «Первого канала» и «России 1», на Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным отведено три часа.

Напомним, Прямая линия начнется 20 июня в 12.00 мск. Транслировать ее будут «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Во время эфира Путин ответит на вопросы, которые больше всего интересуют россиян.

Прием вопросов начался 9 июня в 8.00 мск, а продлится до окончания программы 20 июня. По последним данным, к Прямой линии поступило порядка 830 тысяч обращений граждан.

Пресс-секретарь президента РФ во вторник, 18 июня, сообщил, что президент посвятит подготовке к эфиру два дня.