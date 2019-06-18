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15:47   18 Июня 2019
Весь мир

Зеленский отметил противоположные позиции Киева и Берлина по «Северному потоку — 2»

Зеленский отметил противоположные позиции Киева и Берлина по «Северному потоку — 2»

Украинский президент Владимир Зеленский и немецкий канцлер Ангела Меркель обсудили энергетику, в частности проект российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом глава Украины рассказал на брифинге в Берлине 18 июня.

Зеленский уверен, что сохранение транзита российского газа через украинскую территорию является гарантией энергетической безопасности не только для его страны, но и для всей Европы в целом.

«Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка», — добавил он.

Зеленский отметил противоположные позиции Киева и Берлина по «Северному потоку — 2»

Помимо этого, глава Украины признал, что позиции государств по «Северному потоку — 2» диаметрально противоположны.

«В то же время мы благодарны за готовность вести предметный диалог с Германией по такому непростому вопросу», — отметил он.

Зеленский думает, что в скором времени рабочие группы Украины и Германии начнут обсуждение договора о газовом транзите, а сами переговоры будут успешными.

«И я уверен, что мы договоримся, и никто Украине не будет выкручивать руки», — заключил он.

Зеленский отметил противоположные позиции Киева и Берлина по «Северному потоку — 2»

«Северный поток — 2» должен реализоваться в виде строительства двух газопроводов от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Общая мощность газопроводов составит 55 миллиардов кубометров в год, длина труб оценивается в 1200 километров. Запуск ниток должен состояться уже в конце года. Поток расположится в территориальных или экономических зонах стран, которые находятся у берегов Балтийского моря.

Существуют также и противники проекта. Латвия, Литва и Польша давали совместное заявление о своей позиции против «Северного потока — 2». Украина не одобряет газопровод из-за опасений потери доходов при транзите российского газа. США информировали, что также собираются осуществлять поставки своего продукта на территорию Европейского Союза.

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Автор: Анна Манц
#украина #меркель #германия #газопровод #северныйпоток-2 #зеленский

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