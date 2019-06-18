Силуанов пообещал регионам еще больше денег

Правительство намерено увеличивать финансовую поддержку регионов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании в Госдуме.

Он отчитался, что, благодаря росту объема дотаций из Москвы, удалось сбалансировать местные бюджеты.

«Объем дотаций увеличился на 40%. Общая сбалансированность субъектов РФ улучшается, с дефицитом [бюджета] всего семь-восемь регионов, остальные почти все с профицитом. В этом году начали расти инвестиционные регионы. Мы не предлагаем сокращать поддержку регионам, наоборот, планируем увеличивать», — заверил министр финансов.

Он также добавил, что снижаются долги регионов - примерно на 200 миллиардов рублей в год.