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«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

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 «Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

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15:13   18 Июня 2019
Весь мир

Советники глав стран-участниц «Нормандской четверки» встретятся 12 июля

Советники глав стран-участниц «Нормандской четверки» встретятся 12 июля

Советники глав государств-участников «Нормандской четверки» встретятся 12 июля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине 18 июня.

«12 июня состоится встреча советников в «нормандском формате», — сказала она.

Ранее Зеленский рассказывал, что они подготовят аналогичное мероприятие для лидеров «Нормандской четверки», в которой состоят Германия, Россия, Франция и Украина.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в конфликте погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с гражданской войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.

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Автор: Анна Манц
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