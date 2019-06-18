Ликвидированную партию «За права женщин» преобразуют в общественную организацию

Председатель партии «За женщин России» Галина Хавраева не согласна с формулировками в решении Верховного суда, в соответствии с которыми ее политическая сила ликвидируется. Но обжаловать «приговор» не собирается.

«Ликвидировали, потому что нам не хватало голосов депутатов в ЗакСе и Государственной Думе. Говорить о том, что «закрыли из-за неучастия в выборах» — очень общая формулировка», — сказала Хавраева «Политике Сегодня».

Хавраева намерена преобразовать ликвидируемую партию в новую общественную структуру. Какую точно, пока сказать не может.

«Планы на будущее у партии есть», — заверила она.

Кроме партии «За женщин России» Верховный суд России по требованию Минюста во вторник, 18 июня, ликвидировал также «Партию пенсионеров России», партию «Города России», «Народную партия России», «Социал-демократическую партию России», партию «За женщин России» и «Союз горожан». Глава «Альянс зеленых» Александр Закондырин с решением суда не согласен и намерен его обжаловать.