Россиянина ранили при потасовке в Стамбуле

Гражданина РФ ранили в результате конфликта в одном из районов Стамбула. Об этом сообщили в российском генконсульстве во вторник, 18 июня.

По предварительным данным, ссора произошла в офисе логистической компании, расположенной в стамбульском районе Фатих. Конфликт привел к массовой потасовке, стороны которой использовали огнестрельное и холодное оружие.

«Ножевое ранение получил гражданин России. На настоящий момент его жизнь находится вне опасности», — сказали в дипмиссии, отметив, что из-за огнестрельного ранения погиб гражданин Грузии.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия.