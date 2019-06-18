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«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

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15:29   18 Июня 2019
Весь мир

Россиянина ранили при потасовке в Стамбуле

Россиянина ранили при потасовке в Стамбуле

Гражданина РФ ранили в результате конфликта в одном из районов Стамбула. Об этом сообщили в российском генконсульстве во вторник, 18 июня.

По предварительным данным, ссора произошла в офисе логистической компании, расположенной в стамбульском районе Фатих. Конфликт привел к массовой потасовке, стороны которой использовали огнестрельное и холодное оружие. 

«Ножевое ранение получил гражданин России. На настоящий момент его жизнь находится вне опасности», — сказали в дипмиссии, отметив, что из-за огнестрельного ранения погиб гражданин Грузии.

 Правоохранители проводят необходимые следственные действия. 

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #драка #стамбул #криминал

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