Шойгу заявил о необходимости выработать новую стратегию ведения войн

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, что в результате развития технологий и создания нового оружия характер ведения современных войн и вооруженной борьбы значительно изменился.

Такое мнение министр высказал, выступая на открытии Научно-практической конференции с руководящим составом российских Вооруженных сил.

По его словам, на серьезные изменения характера вооруженной борьбы в современном мире указывает опыт вооруженных конфликтов, которые произошли в течение последних десятилетий. Данные изменения, отметил Шойгу, обусловлены появлением новых видов оружия и стремительным развитием науки и технологий.

«С поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны совершенствоваться формы применения и способы действий войск. И мы в данном вопросе не стоим на месте», – подчеркнул министр.

Основной задачей на ближайшее время, добавил Шойгу должна стать выработка новой теории ведения военных действий не среднесрочную перспективу, так как конфликты нового поколения, когда боевые действия скоротечны и нет времени на исправление ошибок, представляют из себя «совокупность классических и асимметричных способов ведения боя».

По словам министра, в ходе открывшейся во вторник конференции будут обсуждаться особенности ведения военных операций, вопросы управления группами войск и сил, и всестороннего их обеспечения, а также применение новых, перспективных вооружений. Результаты конференции, подчеркнул Шойгу, поспособствуют дальнейшему развитию российского оперативного искусства и военной стратегии.

В текущем году, добавил Шойгу, Министерство обороны уже провело более 20 научных конференций с различными военными академиями и научно-исследовательскими организациями по вопросам теории военного искусства и важным аспектам вооруженной борьбы.

Также выступая на открытии конференции Сергей Шойгу рассказал об успехах российских ВКС и о том, что опыт полученный боевыми летчиками и военными советниками в ходе сирийской операции уже отражен в уставных документах и активно внедряется в боевую учебу.

По его словам, бомбардировщики ВКС РФ, благодаря оснащению новыми прицельно-навигационными комплексами, получили возможность использовать обычные авиабомбы, как высокоточное оружие. Кроме того, российские войска нанесли по объектам террористов в Сирии 166 ударов крылатыми ракетами большого радиуса действия морского и воздушного базирования.