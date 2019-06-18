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16:14   18 Июня 2019
Россия

Шойгу заявил о необходимости выработать новую стратегию ведения войн

Шойгу заявил о необходимости выработать новую стратегию ведения войн

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, что в результате развития технологий и создания нового оружия характер ведения современных войн и вооруженной борьбы значительно изменился.

Такое мнение министр высказал, выступая на открытии Научно-практической конференции с руководящим составом российских Вооруженных сил.

По его словам, на серьезные изменения характера вооруженной борьбы в современном мире указывает опыт вооруженных конфликтов, которые произошли в течение последних десятилетий. Данные изменения, отметил Шойгу, обусловлены появлением новых видов оружия и стремительным развитием науки и технологий.

«С поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны совершенствоваться формы применения и способы действий войск. И мы в данном вопросе не стоим на месте», – подчеркнул министр.

Шойгу заявил о необходимости выработать новую стратегию ведения войн

Основной задачей на ближайшее время, добавил Шойгу должна стать выработка новой теории ведения военных действий не среднесрочную перспективу, так как конфликты нового поколения, когда боевые действия скоротечны и нет времени на исправление ошибок, представляют из себя «совокупность классических и асимметричных способов ведения боя».

По словам министра, в ходе открывшейся во вторник конференции будут обсуждаться особенности ведения военных операций, вопросы управления группами войск и сил, и всестороннего их обеспечения, а также применение новых, перспективных вооружений. Результаты конференции, подчеркнул Шойгу, поспособствуют дальнейшему развитию российского оперативного искусства и военной стратегии.

В текущем году, добавил Шойгу, Министерство обороны уже провело более 20 научных конференций с различными военными академиями и научно-исследовательскими организациями по вопросам теории военного искусства и важным аспектам вооруженной борьбы.

Шойгу заявил о необходимости выработать новую стратегию ведения войн

Также выступая на открытии конференции Сергей Шойгу рассказал об успехах российских ВКС и о том, что опыт полученный боевыми летчиками и военными советниками в ходе сирийской операции уже отражен в уставных документах и активно внедряется в боевую учебу.

По его словам, бомбардировщики ВКС РФ, благодаря оснащению новыми прицельно-навигационными комплексами, получили возможность использовать обычные авиабомбы,  как высокоточное оружие. Кроме того, российские войска нанесли по объектам террористов в Сирии 166 ударов крылатыми ракетами большого радиуса действия морского и воздушного базирования.

Шойгу заявил о необходимости выработать новую стратегию ведения войн

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Автор: Александр Люблинский
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