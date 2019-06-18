Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили междоусобную перестрелку в Сирии

Бандгруппа, базирующаяся в районе населенного пункта Мурек провинции Хама, и отряд «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили перестрелку. Об этом 18 июня сообщает ФАН со ссылкой на местный источник.

Боевой дух в рядах исламистов в идлибской зоне продолжает угасать. Причиной новой стычки между боевиками стала попытка террористов из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры» арестовать главаря бандформирования. Его подчиненные были недовольны размерами жалованья, качеством еды, а также нерегулярными поставками боеприпасов.

В перестрелке погибли шесть радикалов из «Тахрир аш-Шам». Боясь, что бывшие «братья по вере» могут отомстить, более 20 террористов из бандгруппы, базирующейся у Мурека, дезертировали, но не с пустыми руками. Они забрали с собой оружие и четыре автомобиля. Образовавшуюся брешь в обороне полевые командиры решили закрыть бандгруппой из 50 человек.

По словам востоковеда и публициста Андрея Онтикова, союзы различных вооруженных группировок никогда не отличались прочностью, именно поэтому у боевиков случаются постоянные междоусобные стычки.

«Такие столкновения боевиков отмечались все последние семь лет, в том числе в Идлибе. Итогом последних наиболее крупных из них стало усиление «Ан-Нусры» на северо-западе САР в начале этого года. Эта группировка выдавила или поглотила в себя другие менее крупные бандгруппы. Однако это зонтичное исламистское образование под названием «Тахрир аш-Шам», конечно, полностью нестабильное и ситуативное», — заметил Онтиков.

По его мнению, подобные объединения джихадистов могут развалиться даже без серьезных причин, ведь боевики, судя по сирийскому конфликту, не умеют придерживаться договоренностей. Однако когда появляются еще и внешние факторы, например, наступление правительственных войск Сирии, эти объединения становятся еще более шаткими, заключил эксперт.