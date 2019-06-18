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«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

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15:03   18 Июня 2019
Россия

Шойгу сообщил, что ВКС РФ смогут применять обычные авиабомбы как высокоточное оружие

Шойгу сообщил, что ВКС РФ смогут применять обычные авиабомбы как высокоточное оружие

Российские бомбардировщики смогут применять обычные авиабомбы как высокоточное оружие, отклонение от цели которого составит не более 15 метров. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Дело в том, что самолеты оснастят новыми прицельно-навигационными комплексами. Эти бортовые системы уже успешно применяли во время военной кампании в Сирии. Опыт, который получили военнослужащие в арабской стране, сейчас «активно внедряется в боевую учебу». Кроме того, этот опыт нашел отражение в новых уставных документах.

Министр отметил, что впервые ВС РФ «нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования по объектам террористов» в ходе сирийской кампании.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #шойгу #вкс рф #бомбардировщики

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