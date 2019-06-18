Шойгу сообщил, что ВКС РФ смогут применять обычные авиабомбы как высокоточное оружие

Российские бомбардировщики смогут применять обычные авиабомбы как высокоточное оружие, отклонение от цели которого составит не более 15 метров. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Дело в том, что самолеты оснастят новыми прицельно-навигационными комплексами. Эти бортовые системы уже успешно применяли во время военной кампании в Сирии. Опыт, который получили военнослужащие в арабской стране, сейчас «активно внедряется в боевую учебу». Кроме того, этот опыт нашел отражение в новых уставных документах.

Министр отметил, что впервые ВС РФ «нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования по объектам террористов» в ходе сирийской кампании.