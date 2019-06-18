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15:04   18 Июня 2019
Россия

Глава украинской общины Крыма предложила провести встречу Путина и Зеленского в Симферополе

Глава украинской общины Крыма предложила провести встречу Путина и Зеленского в Симферополе

Встречу президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского нужно провести в Симферополе, уверена глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Такое мнение она высказала в беседе с РИА Новости 18 июня.

Ранее Зеленский заявил, что при встрече с Путиным первым делом скажет о том, что Донбасс и Крымский полуостров являются украинской территорией. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в комментарии отметил, что Путин найдет, чем ответить коллеге.

Гридчина предложила провести встречу на центральной площади Симферополя.

«Мы бы очень хотели, чтобы… Зеленский слова, с которых он хочет начать встречу с нашим президентом, сказал перед многотысячной аудиторией крымчан, которые в 2014 году сделали свой осознанный выбор, и увидел бы реакцию людей», — объяснила она.

Глава общины уверена, что украинского лидера ожидает участь его предшественника Петра Порошенко, который  «не знал, как уносить ноги из Симферополя», когда посетил его в феврале 2014 года.

Глава украинской общины Крыма предложила провести встречу Путина и Зеленского в Симферополе

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#путин #крым #симферополь #зеленский #гридчина

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