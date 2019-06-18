Взносы за капремонт отменили для новой категории льготников

Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда России, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также Герои Социалистического Труда и члены их семей освобождаются от уплаты взносов на капремонт.

Соответствующий законопроект вступил в силу во вторник, 18 июня.

Эти категории граждан уже не оплачивают ремонт и содержание жилого помещения, коммунальные услуги, а также услуги вневедомственной охраны.

Согласно действующим правилам субсидии доступны россиянам, расходы которых на оплату ЖКУ превышают 22% семейного дохода. Что касается многодетных семей, им доступна 30% скидки. Ликвидаторы аварий и ветераны могут вернуть половину от стоимости платежей за ЖКУ. Другая категория льготников - инвалиды и семьи с детьми инвалидами - 50% за капремонт.

Всего в списке получателей социальных льгот обозначено 12 пунктов.