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14:54   18 Июня 2019
Россия

Взносы за капремонт отменили для новой категории льготников

Взносы за капремонт отменили для новой категории льготников

Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда России, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также Герои Социалистического Труда и члены их семей освобождаются от уплаты взносов на капремонт.

Соответствующий законопроект вступил в силу во вторник, 18 июня. 

Эти категории граждан уже не оплачивают ремонт и содержание жилого помещения, коммунальные услуги, а также услуги вневедомственной охраны. 

Согласно действующим правилам субсидии доступны россиянам, расходы которых на оплату ЖКУ превышают 22% семейного дохода. Что касается многодетных семей, им доступна 30% скидки. Ликвидаторы аварий и ветераны могут вернуть половину от стоимости платежей за ЖКУ. Другая категория льготников - инвалиды и семьи с детьми инвалидами - 50% за капремонт.

Всего в списке получателей социальных льгот обозначено 12 пунктов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #законопроект #льготы #общество #капремонт

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