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14:35   18 Июня 2019
Общество

«Альянс зеленых» обжалует ликвидацию партии Верховным судом

«Альянс зеленых» обжалует ликвидацию партии Верховным судом

Верховный суд РФ постановил ликвидировать «Альянс зеленых» за то, что партия не участвовала в выборах в течение семи лет. Глава ликвидированной Фемидой партии Александр Закондырин с решением суда не согласен и намерен его обжаловать. Об этом он заявил в разговоре с «Политикой Сегодня».

«Я профессиональный юрист, конечно, я собираюсь подать апелляцию и добиться справедливости», — заверил он.

Профессиональный юрист и председатель «Альянса зеленых» не согласен с доказательствами, на которые опирался суд. Партия, как добавил Закондырин, принимала участие в выборах. 

«За плечами партии 284 избирательные кампании, — сетует Закондырин. — Что касается прикрытия Минюста — это участие в региональных, федеральных, муниципальных выборах. Информация о них была представлена в суд ненадлежащим органом. Там нет нужных документов. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» региональными и муниципальными выборами занимается региональная и муниципальная избирательная комиссия. Проверять документы должны оттуда. В суд была представлена справка представленная не тем должностным лицом. Они не имеют права предоставлять эту информацию!».

Партия «Альянс Зеленых», вобравшая в себя аспекты экологического движения «Зеленая альтернатива», была зарегистрирована в России в 2012 году. Идея создания партии принадлежит экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю.

Кроме «Альянса Зеленых» Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал еще шесть партий: «Партию пенсионеров России», партию «Города России», «Народную партия России», «Социал-демократическую партию России», партию «За женщин России» и «Союз горожан».

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Автор: Валерия Крутецкая
#партия #верховный суд #альянс зеленых #митволь

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