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«Нафтогаз» хочет передавать российский газ по принципу «горячей картошки»

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14:35   18 Июня 2019
Весь мир

Десять человек задержали в ходе антитеррористической операции в Испании

Десять человек задержали в ходе антитеррористической операции в Испании

Национальная полиция Испании во время антитеррористической операции задержала десять человек. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 18 июня.

Правоохранители проводят операцию в Мадриде и в пригородах — Торрелодонесе и Альхете.

«Задержаны десять человек. Операция продолжается», — сообщили в Национальной полиции.

Кого именно удалось задержать правоохранителям не сообщается. Кроме того, в МВД отказались подтвердить информацию местных СМИ о том, что задержанные подозреваются в финансировании террористических группировок, в том числе «Аль-Каиды»*.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #полиция #испания #общество

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