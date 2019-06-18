Десять человек задержали в ходе антитеррористической операции в Испании
Национальная полиция Испании во время антитеррористической операции задержала десять человек. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 18 июня.
Правоохранители проводят операцию в Мадриде и в пригородах — Торрелодонесе и Альхете.
«Задержаны десять человек. Операция продолжается», — сообщили в Национальной полиции.
Кого именно удалось задержать правоохранителям не сообщается. Кроме того, в МВД отказались подтвердить информацию местных СМИ о том, что задержанные подозреваются в финансировании террористических группировок, в том числе «Аль-Каиды»*.
*Террористическая организация, запрещена в РФ