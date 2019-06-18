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15:04   18 Июня 2019
Россия

Более 8,5 тысяч подписей собрали в Петербурге за лишение Резника статуса депутата

Более 8,5 тысяч подписей собрали в Петербурге за лишение Резника статуса депутата

Группа инициативных петербуржцев собирает подписи за то, чтобы лишить мандата депутата Петербургского Заксобрания Максима Резника, которого ранее заподозрили в наркотической зависимости.

О деятельности общественных активистов во вторник сообщает информационное агентство «Невские Новости», отмечая, что сбор подписей начался 5 июня и к 18 числу в поддержку предложения лишить запятнавшего себя народного избранника депутатских полномочий высказались 8,5 тысяч человек.

Более 8,5 тысяч подписей собрали в Петербурге за лишение Резника статуса депутата

Сбор подписей продолжается. Пикетчики, как отмечается, работают у станций метро Адмиралтейская, Достоевская и Маяковская, а также на площади Восстания, у Гостиного Двора, у Казанского собора, на Садовой улице, на Малой и Большой Конюшенных улицах и у торгового центра «Галерея».

Как заявляют активисты, они не прекратят сбор подписей до тех пор, пока результат не будет достигнут. Уже собранные подписи на этой неделе будут направлены в Заксобрание. Общественники убеждены, что человек с наркотической зависимостью не должен выполнять обязанности депутата. Ранее Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом поддержала инициативу активистов.

Напомним: депутат Петербургского ЗакСа Максим Резник привлек к себе внимание неадекватным поведением на Первомайской демонстрации в Северной столице в текущем году. После того, как о задержании Резника для профилактической беседы и его странном поведении сообщили СМИ, очевидцы прислали в редакцию «Невских новостей» видеозаписи, на которых Максим Резник был запечатлен курящим предположительно наркотические вещества на общем балконе многоквартирной многоэтажки.

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Автор: Александр Люблинский
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