Шойгу пообещал, что российские военные скоро получат новое гиперзвуковое оружие

Российские военнослужащие в ближайшее время получат новейшее оружие, основные свойства которого заключаются в технологиях лазерной энергии и гиперзвука. Первые образцы уже заступили на опытно-боевое дежурство.

Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии», — сказал министр.

Глава государства Владимир Путин рассказал о разработке нового вооружения в послании парламенту в 2018 году. В этом году он сообщил, что лазерные комплексы «Пересвет» заступят на дежурство уже в декабре этого года, атомная подлодка-носитель для «Посейдонов» будет спущена на воду этой весной, началось серийное производство комплекса «Авангард».