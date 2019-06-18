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14:02   18 Июня 2019
Ближнее зарубежье

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

«Турецкий поток» будет способствовать энергобезопасности Европы

Замглавы МИД Турции Фрук Каймакджи заявил, что «Турецкий поток» поспособствует энергобезопасности Европы. Об этом 18 июня сообщает РИА Новости. 

По его словам, энергетические проекты могут открыть новые возможности и способствовать региональной экономике. 

«В этом контексте Турция принимает участие в мегапроектах, которые будут способствовать безопасности энергопоставок как Турции, и Европы, такой как «Турецкий поток» с участием РФ», — сказал он, выступая на конференции по сотрудничеству между ОЧЭС и ЕС. 

Он подчеркнул, что Анкара хотела бы видеть больше стран в Европе и вокруг Черного моря, которые активно участвуют в многосторонних инициативах в сфере энергетики. 

Замминстра отметил, что проблем с реализацией проекта нет. Однако он проигнорировал вопрос, какие вызовы видит Турция в Черном море. 

Газпровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, мощность которых составляет 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой нитке будет поставляться российский газ турецким потребителям. Вторая предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. 

Запустить газопровод планируется до конца этого года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #турция #политика #весь мир #турецкий поток

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