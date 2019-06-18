«Оранжевый» уровень опасности в Москве продлили до конца среды

Синоптики предупреждают москвичей и гостей столицы, что в среду 19 июня Москве и Московской области погода останется потенциально опасной. Высокая пожароопасность в регионе, стала причиной продления «оранжевого» уровня опасности.

Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра во вторник.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба» - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что днем в Москве и Подмосковье ожидается жара до 30 градусов тепла, при переменной облачности и без осадков.

Ранее синоптики предупредили об усилении ветра в Санкт-Петербурге 18 июня до 16 метров в секунду.