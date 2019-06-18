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14:00   18 Июня 2019
Россия

«Оранжевый» уровень опасности в Москве продлили до конца среды

«Оранжевый» уровень опасности в Москве продлили до конца среды

Синоптики предупреждают москвичей и гостей столицы, что в среду 19 июня  Москве и Московской области погода останется потенциально опасной. Высокая пожароопасность в регионе, стала причиной продления «оранжевого» уровня опасности.

Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра во вторник.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба» - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что днем в Москве и Подмосковье ожидается жара до 30  градусов тепла, при переменной облачности и без осадков.

Ранее синоптики предупредили об усилении ветра в Санкт-Петербурге 18 июня до 16 метров в секунду.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #жара #прогноз #гидрометцентр #синоптики

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